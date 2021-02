Biographie

Un mélange de pop/rock propre et de néo-soul fait de Maroon 5 l'un des groupes les plus populaires des années 2000, avec des chansons pour la radio telles que "This Love," "She Will Be Loved," et "Makes Me Wonder", toutes en tête des hits-parades du monde entier. Songs About Jane les révèle au grand public, mais l'album n'est pas tout de suite un succès ; il entre au Top Ten du Billboard plus de deux ans après sa sortie et finit par être certifié plusieurs fois disque platine. It Won't Be Soon Before Long suit en 2007 et devient aussi populaire que son prédécesseur. Il propulse "Makes Me Wonder" en tête des hits-parades et consolide le statut du groupe en tant que poids lourd du pop/rock. © Andrew Leahey /TiVo