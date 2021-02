Biographie

Originaire de Philadelphie (Pennsylvanie), Marshmello tient son appellation d'un détournement du nom d'une célèbre confiserie, ce qui ne l'empêche pas d'attirer favorablement l'attention de DJ établis dès ses débuts sur SoundCloud en 2015. Toujours coiffé d'un masque à l'effigie de sa guimauve favorite, le DJ et producteur connaît son premier succès avec « Alone » en 2016. Sa collaboration en 2017 avec Khalid sur « Silence » marque les esprits et propulse Marshmello dans une nouvelle dimension. Son style singulier qui taquine toujours les breaks de près, s'accommode ensuite des voix de Selena Gomez (« Wolves ») et Anne-Marie (« Friends »), avant d'être n° 2 des deux côtés de l'Atlantique grâce à sa collaboration avec Bastille (« Happier ») en 2017. En 2019, Marshmello tâte avec succès de l'EDM version pop pour « Here with Me » en compagnie de Chvrches. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020