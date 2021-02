Biographie

Issue d'une célèbre famille de musiciens, Martha Wainwright emprunte tout naturellement la même voie que son frère Rufus. Son premier EP, en 1999, est suivi d'un album homonyme en 2005. Trois ans plus tard, son successeur I Know You're Married But I've Got Feelings Too reçoit les éloges de la critique et séduit un public large. En 2010, Martha Wainwright pioche la matière de Sans Fusils Ni Souliers, à Paris dans le répertoire d'Edith Piaf. A la suite de ce live, la chanteuse canadienne s'enferme dans un studio mis à sa disposition par Sean Lennon, qui est invité à participer aux sessions au même titre que Nels Cline de Wilco. Elle en ressort avec le disque Come Home to Mama en 2012. Quatre ans plus tard, elle enrichit sa discographie d'un cinquième album, Goodnight City, sur lequel apparaissent Beth Orton et Glen Hansard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016