Biographie

L’un des DJs les plus connus et les plus appréciés au monde, le Français Martin Solveig a comme principal but de faire danser la planète entière. Il réussit ce tour de force grâce à une musique mixant house, pop et electro dont les rythmes, les mélodies et les productions méticuleusement soignés traversent les frontières avec une grande efficacité. Martin Solveig, de son vrai nom Martin Picandet, nait le 1er janvier 1976 à Paris. Il est initié pendant son enfance au solfège et au chant et devient soliste soprano dans le chœur des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. C’est à l’adolescence qu’il reçoit ses premières platines et développe une passion pour le mix, jouant régulièrement dans des booms, des mariages et des fêtes en tout genre. A l’âge de 16 ans il décide de devenir DJ et de faire carrière dans la musique électronique. Deux ans plus tard il obtient une résidence de DJ au club parisien Le Palace. Il se fait rapidement un nom dans la nuit parisienne et obtient d’autres résidences aux Bains Douches et au Queen notamment. A la même période, il commence parallèlement son activité de producteur de musique électronique. Tout en suivant des études de commerce, il monte, à 21 ans, son propre label baptisé Mixture Stereophonic et sort en 1998 son premier single Break Da EP, suivi du titre Heart of Africa qui lui apporte un certain succès. Il se voit alors invité par Bob Sinclar et DJ Gregory à participer au projet discographique Africanism. Cette collaboration donne naissance à la chanson Edony (Clap Your Hands) qui lui vaut cette fois une reconnaissance internationale. Ses études finalement terminées, Martin Solveig se consacre pleinement à la musique et publie en 2002 son premier album Sur la Terre, très bien reçu par la critique et par le public. C’est ensuite le titre Madan qui devient un hit international. Dans la foulée de ce carton, Martin Solveig publie la compilation de remixes Suite en 2003 qui contient le tube Rocking Music. Son deuxième album voit le jour en 2005 et s’intitule Hedonist. Porté par le single Rejection, le disque lui permet de toucher un encore plus large auditoire. Le troisième opus, C’est la vie, arrive en 2007. Mixant pop et electro, l’album est récompensé par une Victoire de la Musique en 2009. En 2011, Le DJ publie Smash dont le single Hello en collaboration avec Dragonette remporte un succès fracassant. Le succès est tel que Solveig est contacté par le manager de Madonna pour participer à plusieurs titres de l’album MDNA de cette dernière.En 2015, Solveig dévoile les singles Intoxicated et +1 qui confirment sa popularité et son aptitude à créer des véritables pépites de musique électronique. © LG/Qobuz