Biographie

Martin Solveig fait ses débuts dans la chorale de son église et étudie la musique classique. À 13 ans, le DJ français reçoit ses premières platines et commencé à frimer auprès de ses amis. Avant même d'avoir 18 ans, il officie derrière les platines de clubs prestigieux à Paris. En 2001, Solveig collabore avec Bob Sinclar sur Africanism, en particulier sur le titre "Edony". Il sort un album aux influences africaines en 2002, Sur la Terre, basé à la fois sur des instruments et sur de la musique électronique. En 2004, Solveig décide de passer à la funk américaine et au rock ; il sort "Rocking Music", interprété par Jay Sebag, puis Hedonist en 2005. © Marisa Brown /TiVo