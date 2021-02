Biographie

Cet admirateur de Gene Autry débute dans une télévision locale à Phoenix (Arizona) au début des années 50. Il obtient un premier hit en 1952, « I'll Go On Alone », puis « I Couldn't Keep From Crying », l'année suivante. En trois décennies, il est l'auteur d'une vingtaine de classiques, « A White Sport Coat (And A Pink Carnation) », « The Story Of My Life » (1957), « El Paso » (1959), « Big Iron, Devil Woman » (1962), « My Woman, My Woman, My Wife » (1970), « El Paso City » (1976), etc. Une semaine après sa mort, en 1982, une de ses dernières chansons, « Honky Tonk Man », entre dans le Top 10 !Premier artiste de Nashville à obtenir un show à Las Vegas, servi par une voix chaude et mélodieuse, il excelle dans les ballades western. Connu pour ses talents de pilote en stockcar et homme d'affaires avisé, il laisse le souvenir d'un vrai connaisseur de l'Ouest et des pionniers grâce aux histoires apprises de son grand-père, vrai charlatan de l'époque héroïque. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015