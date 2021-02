Biographie

Bien qu'impliqué dans le zouk, Marvin ne possède aucune ascendance caribéenne, sa mère étant bretonne et son père ivoirien. Né à Lorient (Morbihan), il se dirige vers le zouk et le kompa haïtien en plus de la soul et du R&B où il excelle. Marvin sort en 2006 son premier album avec Corps et Âmes et effectue sa première tournée aux Antilles. En 2013, il accroit sa visibilité en Métropole avec Mon Univers où figurent Tanya St. Val, Mokobé et Matt Houston. L'année suivante, Marvin sort l'album By Marvin et la chanson « Ma Vie sans toi » en duo avec la chanteuse haïtienne Phylissia Ross. En 2016, il ajoute un autre album studio à son répertoire, Mes Couleurs, qui contient « Dans ma life » un nouveau duo avec une chanteuse qui fait mouche par sa sensualité, avec Nesly. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016