Biographie

Compositeur et chef d'orchestre américain, Marvin Hamlisch (1944-2012) est l'un des musiciens les plus titrés de l'histoire avec une douzaine de récompenses dont trois Oscars et plusieurs Golden Globes, Emmy, Tony et Grammy Awards. Parmi la cinquantaine de bandes originales de films composées figurent quelques sommets comme The Way We Were (1973), The Spy Who Loved Me (1977), Sophie's Choice (1982) et A Chorus Line (1985). En 1991, le Dallas Symphony Orchestra joue son oeuvre classique Anatomy of Peace tandis que d'autres orchestres lui rendent hommage en interprétant ses réussites au cinéma. Après The Mirror Has Two Faces en 1996, Marvin Hamlisch met sa carrière au ralenti. Il s'éteint à l'été 2012, trois ans après un dernier World Sountrack Award décerné pour l'ensemble de son travail. C'est à titre posthume que sort en 2013 la bande originale du film Ma Vie avec Liberace (Behind the Candelabra).