Biographie

Née à Princeton, dans le New Jersey, le 21 février 1958, Mary Chapin Carpenter grandit à Washington D.C. où elle écoute surtout du jazz et de l'opéra. À l'adolescence, elle se trouve une passion pour le courant folk en vogue de Woody Guthrie, Bob Dylan et Judy Collins et commence à se produire dans les bars, parallèlement à ses études universitaires. Sa rencontre avec le guitariste John Jennings, qui deviendra son accompagnateur, l'encourage à chanter ses propres compositions. Signée par le label Columbia, Mary Chapin Carpenter enregistre son premier album au succès d'estime, Hometown Girl, qui paraît en 1987. La notoriété ne tarde pas à venir dès le disque suivant State of the Heart (1989), qui contient les hits « How Do », « Never Had It So Good » et « Quittin'Time » (nommé aux Grammy Awards). Sorti un an après, l'album Shooting Straight in the Dark lui apporte son premier disque d'or ainsi qu'un Grammy Award pour le titre « Down at the Twist and Shout ». En 1992, Come on, Come on se vend à quatre millions d'exemplaires et rapporte un quadruple disque d'or à l'auteure, compositrice, guitariste et chanteuse dont le style country folk se démarque des artistes de sa génération. Les albums Stones in the Road (1994) et A Place in the Sun (1996) sont également plébiscités, alors que le propos se fait plus grave, social et politique dans Time*Sex*Love* (2001), Between Here and Gone (2004) et The Calling (2007). Sa synthèse de country, de folk et de rock fait de The Age of Miracles (2010) et Ashes and Roses (2012) des albums éclectiques, tandis que Songs from the Movie est consacré à des reprises orchestrales de chansons de films. En 2016, The Things That We Are Made Of paraît sous son propre label Lambert Light Records. Trois ans plus tard sort Sometimes Just the Sky, produit par Ethan Johns. Détentrice de cinq Grammy Awards, Mary Chapin Carpenter est la seule artiste à avoir remporté quatre fois de suite celui de la meilleure performance vocale country, de 1992 à 1995. En 2012, elle fut accueillie au Nashville Songwriters Hall of Fame. Ces honneurs ne l'empêchent pas de continuer à enregistrer et se produire, puisqu'en 2020 paraît l'album The Dirt and the Stars, enregistré toujours avec Ethan Johns, en prise directe aux studios Real World de Bath, en Angleterre. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020