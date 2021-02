Biographie

D'abord appelée la nouvelle Chaka Khan ou encore la nouvelle Aretha Franklin, Mary J. Blige a peu de chose en commun stylistiquement parlant avec ces deux artistes, mais comme elles, elle a contribué à embellir la musique soul en apportant de nouvelles textures et sensations qui ont inspiré une génération de musiciens. Blige est à la fois une dure à cuire et une beauté, et le fait d'avoir réussi à exorciser ses démons et à adoucir son style, fait d'elle une héroïne pour des milliers de jeunes filles qui grandissent dans le même genre de quartier difficile que celui d'où elle vient. Blige a réinventé sa carrière à plusieurs reprises et a évolué pour devenir une chanteuse expressive, capable de mettre toute la puissance de sa voix derrière sa musique, tout en renvoyant un style urbain imposant. © Stacia Proefrock /TiVo