Biographie

La carrière musicale de Mary Lou Williams débute au milieu des années 20 alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente engagée dans des spectacles de cabaret. Reconnue à Kansas City et mariée à John Williams qui est lui-même saxophoniste, elle obtient une place de pianiste à ses côtés dans The Twelve Clouds Of Joy, une formation montée par Terence Holder à la fin des années 20 avant d'être reprise par Andy Kirk. Parallèlement à cet orchestre dans lequel Mary Lou Williams va passer plus de dix ans, la pianiste signe de nombreuses compositions et des arrangements pour plusieurs orchestres très populaires dont ceux de Louis Armstrong, Benny Goodman, Tommy Dorsey et Earl Hines. Après avoir quitté Andy Kirk et épousé le trompettiste Harold « Shorty » Baker, Mary Lou Williams entre dans le grand orchestre de Duke Ellington au début des années 40 alors qu'elle se produit plus fréquemment à la tête de ses propres formations. A la fin des années 40, elle est aussi l'une des rares femmes engagées dans le courant émergent du be-bop. Les années 50 la voient séjourner à plusieurs reprises en Europe et prendre une orientation artistique profondément religieuse. En effet, après s'être retirée quelque temps de la scène pour se rapprocher de l'église, la pianiste ne resurgit en compagnie de Dizzy Gillespie qu'en 1957. Elle compose ensuite plusieurs messes et de nombreux thèmes qui font référence à la tradition du gospel. Mais la force de Mary Lou Williams réside aussi dans son aptitude à ne pas se laisser dépasser par l'évolution du jazz, ce qu'elle confirme à la fin des années 70 en se produisant notamment en duo avec Cecil Taylor, l'un des pianistes phares du free jazz. En dehors des chanteuses, Mary Lou Williams est l'une des premières femmes à avoir su s'imposer pendant plus de quarante ans dans le monde du jazz, non seulement en tant que pianiste, mais aussi comme compositeur et arrangeur pour certains des plus prestigieux chefs d'orchestre, depuis le milieu des années 30 jusqu'à sa mort.