Biographie

Né Kgaogelo Moagi en 1996 dans la province du Limpop, le musicien sud-africain Master KG apparaît sur la scène gqom (courant de house music né à Durban au début des années 2010) avec le hit "Skeleton Move (feat. Zanda Zakuza)", issu de son premier album studio du même nom et publié en 2018, lui valant un All Africa Music Award dans la catégorie électro. En 2020, Master KG revient avec le single "Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode)", également décliné en version remix en compagnie de la star Burna Boy, et extrait d'un second opus éponyme décrochant notamment une trentième place dans les charts néerlandais. © TiVo