Biographie

Un rappeur plutôt mauvais devient effectivement le maître du monde ! Pendant quelques années, Master P règne sur le marché du rap, en l'inondant de ses productions en série du label No Limit. « Sans limite » : le nom du label est une exacte définition de son ambition. En suivant ce précepte, l'homme du ghetto est devenu milliardaire, entrepreneur aux doigts d'or, et la réussite la plus visible de l'univers urbain dans la seconde moitié des années 90.