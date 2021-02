Biographie

Formé à Atlanta (Géorgie) en 1999, Mastodon est un groupe de sludge metal progressif américain parmi les plus influents d'une génération parfois qualifiée de Nouvelle Vague du Metal Américain aux côtés d'autres noms comme High On Fire, Kylesa, Baroness ou Lamb of God. Dès Remission en 2002, Mastodon frappe fort, marquant les esprits avec une recette mêlant groove, agressivité, aspects progressifs, harmonies vocales et univers singulier. Le groupe devient le nouveau spécialiste du concept album en milieu metal avec Leviathan (2004), Blood Mountain (2006) puis Crack the Skye (2009), qui lui ouvre un public plus large. Dès lors, Mastodon entreprend de se recentrer sur un format chanson plus classique sur The hunter (2011) suivi de Once More 'Round the Sun (2014), tentant de concilier le meilleur des deux mondes. © Olivier Duboc /TiVo