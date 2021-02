Biographie

D'abord formé au piano à Tel Aviv où il est né en 1982, Matan Porat a bénéficié des conseils d'Emanuel Krasovsky, de Maria João Pires et de Murray Perahia. Diplômé de la Julliard School de New York, il s'avère rapidement être un chambriste enthousiaste : ses compositeurs-fétiches sont Bach, Scarlatti, Mozart, et Ives. Parmi les contemporains, il a notamment créé des oeuvres de Matthias Pintscher, de Philippe Schoeller et de Gideon Lewensohn.Après avoir joué en soliste une version expérimentale de la Flûte enchantée produite par Peter Brook, il commence à donner des concerts en tant que soliste avec des ensembles prestigieux comme l'Orchestre Symphonique de Chicago, l'Orchestre de Chambre de Munich, le Hong Kong Sinfonietta, l'Orchestre Symphonique d'Israël et l'Orchestre de Chambre d'Israël. Il a partagé la scène de nombreux festivals (Verbier, Jérusalem, Marlboro, Delft...) et de grandes salles de concert avec Emmanuel Pahud, Renaud et Gautier Capuçon ou encore avec le Quatuor Guarneri.Mais ses talents ne se limitent pas à l'interprétation : Matan Porat a très rapidement été tenté par la composition et a remporté dans ce domaine le Prime Minister Award en 2009. Il a également étudié la composition avec Ruben Seroussi et George Benjamin. Il est aussi l'auteur d'oeuvres commandées par Maria João Pires, Kim Kashkashian, le Jerusalem International Chamber Music Festival et l'académie d'orchestre du DSO Berlin. Ses pièces puisent souvent leur inspiration dans une culture très large, allant notamment chercher leurs thèmes dans le patrimoine littéraire de Thomas Mann, de Kafka ou de George Orwell. Ses compositions ont également rencontré un certain succès auprès d'interprètes qui ont ainsi donné vie à son Whaam ! et à son Lux Aeternam, joué par David Orlowsky dans un album récompensé par le prix Echo en 2011.