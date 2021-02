Biographie

Matchbox Twenty est d'abord catalogué comme l'un des nombreux groupes de guitare post-grunge à avoir arpenté la scène pop au milieu des années 90. À sa sortie, tout le monde pense que " Push " ne sera qu'un succès sans lendemain, mais Yourself or Someone Like You continue à produire des tubes jusqu'en 1998. À cette époque, leur mélange rock de stade des années 70 et rock alternatif américain du début des années 90 est le courant principal du rock américain, et ils attirent un public nombreux en donnant l'air d'être à la fois classiques et modernes. Ils sont un peu plus classiques que modernes, mais c'est pour cette raison qu'ils deviennent le groupe rock le plus populaire d'Amérique à la fin des années 90. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo