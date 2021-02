Biographie

Mathieu Bouthier a de qui tenir, il est le frère des DJs Tom Bouthier et Jerry Bouthier connus dans le milieu house des années quatre-vingt-dix. Il débute sa carrière à Rennes (Ille-et-Villaine) avant de devenir résident de plusieurs clubs à Paris. Animateur des soirées French Do It...Better au Queen, il est également responsable de la série de compilations du même nom depuis 2003. Il est d'ailleurs actif au rayon compilations, en sélectionnant les titres pour Dancefloor FG: Summer 2007 ou Fun DJ Sélection (2008). Mathieu Bouthier fréquente le top singles en 2006 avec « Make Your Own Kind of Music » avec Muttonheads. C'est avec le renfort remarqué de Sophie Ellis-Bextor que Mathieu Bouthier sort en juillet 2012 le single « Beautiful ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015