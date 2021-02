Biographie

Matthieu Gore ou Matt ou Matt Houston, ou encore Matteo, a lancé le R&B masculin sur la scène française. Son album R&B 2 Rue paru en 2001 est un vrai déclencheur pour un genre alors méprisé dans la musique urbaine en France. En 2004, Chant de Bataille l'impose durablement et deux ans plus tard, Phoenix 2006 marque un recul et le début d'un conflit avec son label. Il signe son retour en artiste indépendant pour Papa Est Back (2011), suivi par Libra (2015). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015