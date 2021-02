Biographie

Réputé pour sa voix profonde, son chant volontiers maussade et ses paroles riches et contemplatives, Matt Berninger (né à Cincinnati, Ohio, en 1971) s'impose au fil des années 2000 à la tête de The National, formation indie rock relocalisée à Brooklyn émergeant de la même vague revival que les Strokes, les Walkmen et autres Libertines mais se distinguant par un panel plus large d'influences allant du post-punk à l'Americana en passant par la country alternative ou la chamber pop, et marquant notamment les esprits avec les albums Alligator (2005) et Boxer (2007). En 2020, dans le sillage de la publication du huitième effort du groupe, Berninger se lance dans une carrière solo avec un premier opus, Serpentine Prison, bénéficiant notamment de travaux du légendaire claviériste Booker T. Jones. © TiVo