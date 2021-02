Biographie

Une seconde position dans l’émission Australian Idol alors qu’il n’a que 16 ans et quatre EP au fil des années qui suivront, Matt Corby entre dans la cour des (très) grand début 2016 avec son premier album studio, Telluric. Né le 7 novembre 1990, le songwriter des antipodes a parcouru pas mal de kilomètre avant d’en arriver là. Après avoir publié en juin 2009 Song For…, il quitte sa Nouvelle-Galles du Sud natale et s’envole pour l’Angleterre où il jette l’ancre.Il est vite signé par le label Communion grâce à Ben Lovett de Mumford & Sons. Ses inflexions folk font qu’on le compare alors parfois à Nick Drake voire Jeff Buckley. En 2010, Corby publie un second EP, My False, sur Communion. Le troisième, Transition to Colour, suit… De nombreux concerts, des titres qui se retrouvent sur les B.O. de séries télé (Underbelly: Razor, Brothers and Sisters et Home and Away), quelques invisations prestigieuses (sur le premier album solo de Julia Stone, The Memory Machine) et Corby passe le mois de septembre 2011 à enregistrer son quatrième EP, Into The Flame, un disque sur lequel il s’engage sur des sentiers nettement plus soul… Le succès est au rendez-vous et Into The Flame décroche six disque de platine en Australie !Le 12 juillet 2013, un EP de plus, Resolution, confirme la nouvelle orientation soul de Matt Corby qui a non seulement trouvé le style qui lui sied le mieux mais surtout un public. Un large public même. Tout cela le mènera logiquement vers son premier véritable album studio, Telluric, qui sort le 11 mars 2016 et sur lequel ses multiples influences (Jeff Buckley, Patrick Watson, Nick Drake, Bon Iver…) se mêlent les unes aux autres avec une véritable grâce artistique… © CM/Qobuz