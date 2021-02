Biographie

Bien qu'issus de milieux différents (Marlon Roudette a grandi sur l'île de Saint Vincent et étudié les steel drums alors que Preetesh Hirji est né de parents indiens à Londres et se passionne pour l'informatique), les musiciens de Mattafix jouent une musique urbaine, très pop, qui sied parfaitement aux radios européennes. Choisissant le nom de Mattafix dérivé de l'expression antillaise "matter fixed" (problème réglé), le groupe sort le single "Big City Life" qui ne tarde pas à être diffusé sur toutes les radios du continent. L'album Rhythms and Hymns suivra en 2007 avant la séparation du groupe. © Marisa Brown /TiVo