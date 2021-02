Biographie

C’est à la suite de sa rencontre en 1990 avec Hans Werner Henze que le compositeur allemand Matthias Pintscher (*1971) fit son entrée dans le monde de la création contemporaine ; après quelques études supplémentaires avec Péter Eötvös et Helmut Lachenmann, il se vit offrir plusieurs occupations de « compositeur en résidence » : en 1999/2000 à l’Opéra de Mannheim, 2000/2002 à l’Orchestre de Cleveland, 2002/2003 au Konzerthaus de Dortmund, 2006 au Festival de Lucerne, 2006/07 à l’Orchestre de la Radio de Saarbrück, puis 2007/2008 à la Philharmonie de Cologne. Un palmarès impressionnant donc. Comme si cela ne suffisait pas, Pintscher est également chef d’orchestre, assez spécialisé dans les répertoires contemporains. Il est d’ailleurs chef titulaire de rien moins que l’Ensemble Intercontemporain, et on l’a déjà vu à la tête d’un superbe éventail d’orchestres planétaires. Son répertoire, déjà très ample malgré son jeune âge, couvre le domaine de l’opéra, le monde symphonique (Orchestre de Chicago avec Boulez, Orchestre Philharmonique de Berlin, Orchestre Philharmonique de New York, Orchestre de Cleveland etc.), le concerto (des œuvres jouées par Frank Peter Zimmermann avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin, Truls Mørk et l’Orchestre de Paris, Emmanuel Pahud et le Lucerne Festival…), et un grand nombre de pièces de musique de chambre. Un compositeur d’aujourd’hui parmi les plus considérables, donc. © SM/Qobuz