Biographie

Matthieu Chedid est un auteur-compositeur-interprète de rock français, plus connu sous le pseudonyme de -M-, l'initiale de son prénom. Il est né le 21 décembre 1971 à Boulogne-Billancourt. Jouant principalement de la guitare, -M- est aussi multi-instrumentiste en studio où il assure la quasi totalité des différentes partitions.Fils du chanteur Louis Chedid et petit-fils de l'écrivaine et poétesse d'origine libanaise et égyptienne Andrée Chedid (qui a écrit les paroles de certaines de ses chansons), Matthieu Chedid commence très tôt la musique, en faisant notamment les choeurs pour son père sur la chanson T'as beau pas être beau, accompagné de sa soeur Émilie en 1978. Il fait ensuite partie de petits groupes, jouant avec Julien Voulzy ou encore Pierre Souchon (les fils respectifs de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon). Ils forment d'ailleurs quelques groupes éphémères, comme Tam Tam avec Mathieu Boogaerts, Les Bébés fous ou Les Poissons rouges. Son ami d'enfance Cyril Houplain participe à la création de son univers visuel.Sa carrière de musicien l'amène ensuite à accompagner les artistes les plus divers, aussi bien en concert que sur des albums : NTM, Tryo, Sinclair, Billy ze kick, Nina Morato (avec qui il apparaît sur la scène de l'Eurovision en 1994), Guesch Patti, Gérald de Palmas, Vanessa Paradis, Faudel, Arthur H ou Brigitte Fontaine. Matthieu Chedid est avant tout un guitariste, admirateur de Jimi Hendrix.