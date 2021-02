Biographie

Maurane est l’une des artistes de chanson française les plus influentes en Belgique. Après une Victoire de la musique, plusieurs engagements dans des causes humanitaires, et de très nombreuses collaborations avec des grands artistes, Maurane peut se vanter d’une longue carrière de plus de 30 ans, qui ne cesse de s’enrichir. Née d’une mère pianiste et d’un père directeur de l’Académie de musique de Verviers, la chanteuse débute en 1979 dans Brel en mille temps, une comédie musicale en hommage au génie belge né à Schaerbeek où elle vit actuellement. A cette occasion, elle fait la connaissance de deux protagonistes essentiels dans l’histoire de sa carrière : la parolière Daria de Martynoff et surtout le compositeur et producteur Pierre Barouh, qui la fait signer sur son label Saravah (Jacques Higelin, Brigitte Fontaine).Maurane sort alors son premier 45-tours en 1980, J’me roule en boule, dont le succès sera modéré. Mais le spectacle qu’elle donnera en 1985 au Sentier des Halles à Paris lancera sa carrière. C’est grâce à ce show qu’elle pourra co-produire avec son label Saravah un premier album en 1986, simplement intitulé Danser. Elle se tourne alors enfin vers le jazz, genre qu’elle a toujours aimé, par sa collaboration avec les jazzmen belges Steve Houben (saxophoniste) et Charles Loos (pianiste), créant le trio Houben-Loos-Maurane, et donnant naissance à l’acronyme H.L.M., titre de l’opus. Maurane avance, se retrouve sur les scènes de plusieurs festivals, remporte au passage le Prix SACEM. Le public commence à identifier le style de la chanteuse, qui a indubitablement le sens du swing. Enfin, en 1987, elle se produit pendant une semaine au prestigieux Théâtre de la Ville à Paris.Le chanteur Michel Berger l’invite alors à participer au spectacle Starmania, devenu depuis un classique dans le genre de l’opéra rock. Mais Maurane ne restera pas très longtemps dans cette aventure, désirant plutôt se tourner vers une carrière plus indépendante.Son changement de label constituera également un tournant dans sa carrière : Maurane entre chez Polydor et sort un opus sobrement nommé Maurane, qui comprendra un de ses classiques, le groovy Toutes les Mamas. Cette parution précède un concert à l’Olympia (le sacre pour tout artiste) ainsi qu’une tournée internationale : la chanteuse devient une véritable vedette. Elle parvient à se constituer un public fidèle sans pour autant subir de surexposition médiatique.En 1991, l’album Ami ou Ennemi, qui comprend le titre Sur un prélude de Bach, son grand succès écrit par Jean-Claude Vannier, auteur également pour des artistes comme Jane Birkin, Julien Clerc, Brigitte Fontaine, Gainsbourg, entre autres. Deux ans plus tard, elle s’engage pour la lutte contre le sida avec Cabrel, Jonasz, Souchon, Maxime Le Forestier, avec qui elle sort un album live. Maurane se caractérise alors par sa grande capacité à passer d’un registre musical à un autre : lyrisme, swing, chanson, variété. S’ensuivent des tournées, une prestation au Printemps de Bourges, des concerts ici et ailleurs, sans oublier une Victoire de la musique de la meilleure interprète francophone. Elle sort l’album Différente en 1995 avec aux chœurs son mari Pablo Villafranca. Pendant 7 ans, elle s’engage avec les Enfoirés en participant à leurs concerts en faveur des Restos du Cœur. Engagée jusqu’au bout, Maurane soutient aussi les otages du monde entier, particulièrement Ingrid Betancourt.Etant une grande admiratrice de Claude Nougaro depuis toujours, pour sa transmission de la langue française comme pour son swing, elle lui rend hommage en reprenant son répertoire avec Nougaro ou l’espérance en l’homme à sa mort en 2009. La même année, sort également La vie en rouge, le DVD live de sa tournée. Début septembre 2011, l’album Fais-moi une fleur est enregistré sur 6 jours à New York et produit par Jay Newland (Norah Jones) et Gil Goldstein (Bobby McFerrin). L’opus comprend des chansons jazzy comme Opus en si bel homme majeur écrit par la chanteuse, mais aussi des titres écrits par des artistes tels que Brigitte Fontaine, Julien Clerc et François Morel.En septembre 2014, Maurane sort le singe Trop forte, écrite et composée par Daran, qui annonce son album Ouvre le mois suivant. Il comprend notamment des duos avec Bernard Lavilliers et Yseult de la nouvelle star 2014, ainsi que des collaborations avec Lionel Florence, Pascal Obispo et Miossec. © LR/Qobuz