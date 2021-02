Biographie

Pianiste de jazz né le 11 juin 1929 et décédé le 16 février 2017, Maurice Vander est connu pour avoir accompagné Claude Nougaro pendant plusieurs années. Musicien de séance, arrangeur et producteur, il a collaboré avec de nombreux artistes du jazz ou de la chanson depuis ses débuts auprès de Django Reinhardt. Père adoptif de Christian Vander, batteur et fondateur du groupe Magma, il a aussi enregistré une poignée d'albums en formation ou en solo dont Paris Jazz (1955), Vander Michelot Lubat (1985), Vander Se Joue Nougaro (1992), Ô Toulouse (2004), Nougaro Sans Paroles (2006) et Récidive : Piano Solo (2007). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017