Biographie

Attention, Mavado s'annonce comme la nouvelle sensation du dancehall. Aidé par son idole Bounty Killer, il démarre sa carrière sous les meilleurs auspices. Son dancehall rempli de vibrations positives flirte parfois avec le nu-roots reggae. Son premier album Gangsta for Life: The Symphony of David Brooks en 2007 reçoit un accueil des plus favorables aux Etats-Unis et lui vaut de collaborer avec plusieurs ténors du rap. Mr. Brooks...A Better Tomorrow sort en mars 2009 et réalise l'exploit de détrôner Legend de Bob Marley dans les meilleures vente iTunes.