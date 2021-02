Biographie

Originaire de Belfast (Irlande du Nord), le compositeur, DJ et producteur Max Cooper (né de parents d'origine australienne le 19 mai 1980) apprend le violon à l'âge de douze ans et s'investit dans la musique électronique après un doctorat en biologie. Remarqué par les sites spécialisés pour ses prestations en public, il publie en 2012 l'EP Conditions One et l'année suivante, travaille à son premier album Human (2014), dans lequel ressort son goût pour la techno minimaliste et l'IDM (Intelligent Dance Music). Avec l'EP Kindred, Max Cooper expérimente l'utilisation du synthétiseur analogique Prophet 08 et entame une collaboration avec Kathrin DeBoer, puis avec le pianiste classique Tom Hodge sur l'EP suivant Artefact. En deux décennies d'activité depuis 2007 ont paru une trentaine d'EP pour les labels Traum, Fields et Mesh, et les albums Human (2014), Emergence (2016), One Hundred Billion Sparks (2018) et Yearning for the Infinite (2019), assortis de remixes et de compilations pour les labels Fabric et Balance. Par ailleurs, Max Cooper a aussi posé sa touche sur des remixes pour Au Revoir Simone, Andrew K, Hot Chip, Sasha, Michael Nyman, Guy Andrews, Christian Löffler et Rob Clouth. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020