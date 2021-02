Biographie

Né en Allemagne en 1966, Max Richter est encore enfant quand sa famille emménage en Angleterre. C'est là, à l'Université d'Edimbourg, qu'il se frotte à l'apprentissage du piano et à l'art de la composition avant d'intégrer l'Académie Royale de musique à Londres puis de parfaire sa formation à Florence avec Luciano Berio. Après ses études, il forme l'ensemble classique contemporain Piano Circus qui pendant dix ans entreprend d'explorer les travaux de Brian Eno, Philip Glass, Arvo Pärt et Julia Wolfe. Au fil des années, il travaille avec des artistes electro comme des musiciens de classique et autres avant-gardistes comme Robert Wyatt, mais aussi sur des musiques de films et un projet d'adaptation des Cahiers in-octavo de Franz Kafka bénéficiant d'une narration signée Tilda Swinton. © TiVo