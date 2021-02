Biographie

Éminent batteur de l'histoire du jazz, Max Roach (1924-2007) a joué avec les plus importantes figures de son temps : Duke Ellington, Count Basie, Coleman Hawkins, Benny Carter et Dizzy Gillespie font appel à sa frappe singulière et inventive avant Charlie Parker en 1945 et Miles Davis en 1949, pour Birth of the Cool. Cofondateur du label Debut avec Charles Mingus, il participe à l'avènement du hard bop dans le quintette de Clifford Brown, de 1954 à 1956. Dans les années 1960, le batteur se fait le porte-parole des droits civiques des Noirs américains. Avec sa femme Abbey Lincoln et Coleman Hawkins, il enregistre le manifeste We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite, puis cosigne l'album Money Jungle (1962) avec Charles Mingus et Duke Ellington. Précurseur du free jazz, il forme l'ensemble de percussions M'Boom en 1970 et mène des projets atypiques avec Anthony Braxton, Archie Shepp ou Cecil Taylor. Couronné d'honneurs, il meurt le 16 août 2007 à l'âge de 83 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015