Biographie

Apparu à la fin des années 60 avec « Wet Dream », Max Romeo enregistrera avec War in A Babylone, produit par Lee Perry, l'un des albums légendaires du reggae. Après une tentative de percée aux Etats Unis dans le sillage de The Rolling Stones, Max Romeo devient un des artistes reggae roots les plus populaires en Europe où il tourne régulièrement. © ©Copyright Music Story 2015