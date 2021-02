Biographie

Né Maxence Lapérouse à Nîmes en 1995, l'auteur-compositeur-interprète, rappeur et YouTubeur français Maxenss évolue dès 2013 avec Fych et VSO tandis qu'il entame la publication en ligne de ses productions, attirant notamment l'attention sur "La Chanson de la démonétisation" (2016), cumulant plus de quinze millions de vue en trois ans. Mais c'est sa très remarquée contre-performance sur le "Hello" d'Adele dans la France a un incroyable talent en 2017 qui l'impose auprès d'une partie du public qui se jette sur ses titres "Cheveux" ou "Dimanche" et réserve un accueil chaleureux à son premier maxi de 2019, @, réédité et amendé la même année sous le titre @+ et notamment porté par le titre "Petit poisson" dans les charts hexagonaux. © TiVo