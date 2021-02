Biographie

Cousin du légendaire Jacob Miller, Maxi Priest est avec Eddy Grant l'un des principaux promoteurs d'un reggae pop. L'Anglais d'origine jamaïcaine débute sa carrière en 1982 et se fait une réputation dans son pays dès Intentions en 1986. Maxi Priest devient une star internationale en 1990 avec l'album Bonafide, et le titre « Close to You » numéro un aux Etats-Unis et tube reggae de la période. Maxi Priest perpétue ensuite son succès à travers deux duos prestigieux. Tout d'abord « Set the Night to Music » avec Roberta Flack en 1991 sur l'album du même nom de la chanteuse. Puis en 1996, « That Girl » avec Shaggy qui fait de nouveau apparaître le nom de Maxi Priest au premier plan. Fe Real en 1992 reste cependant son dernier album à avoir connu les honneurs des charts. En 2012, la compilation Maximum Collection a la bonne idée en plus du traditionnel best of, de présenter les nombreuses collaborations de Maxi Priest avec UB40, Beres Hammond, ou Buju Banton. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015