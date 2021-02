Biographie

Enfant prodige devenu star du violon, Maxim Vengerov (né en Sibérie le 20 août 1974) fait ses débuts sous les auspices du professeur Zakhar Bron en Russie puis à Londres et à Lübeck. Élève de l'Académie royale de musique de Londres, il enflamme les scènes classiques par ses prestations de haute volée à Moscou, New York, Londres et Paris. En 1995, ses enregistrements des concertos de Chostakovitch et de Prokofiev avec Mstislav Rostropovitch et celui de Tchaïkovski avec Claudio Abbado lui valent deux Gramophone Awards. Premier musicien nommé ambassadeur par l'Unicef, le violoniste surdoué enregistre à tour de bras jusqu'en 2009, quand il s'oriente vers la direction artistique du Festival de Gstaad ainsi que celle de l'Académie Yehudi Menuhin. En 2013 paraît le récital Bach - Beethoven, enregistré au Wigmore Hall de Londres. Son instrument de prédilection est un Stradivarius « Kreutzer » de 1727, dont il a fait l'acquisition. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019