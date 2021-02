Biographie

Grand gagnant de l'édition 2009 de Star Académie, le chanteur de pop contemporaine et musicien ne perd pas de temps et enchaîne quelques mois plus tard avec Vox pop, un premier album combinant reprises et pièces originales. Avec son album sous le bras, ses airs de jeune premier et sa voix rappelant à la fois celle de Patrick Bourgeois et de Sylvain Cossette, Maxime Landry séduit le grand public et l'industrie et reçoit quatre Félix lors du 32e gala de l'ADISQ. Il poursuivra ensuite avec quatre autres disques, dont Noël blanc (2013) et Nos histoires (2017), où il interprète notamment le duo On chantera encore avec Lynda Lemay. En marge de sa carrière musicale, Landry s’impose aussi comme animateur radio et romancier.