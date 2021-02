Biographie

Né le 10 février 1949 à Paris d'un père anglais et d'une mère qui a vécu en Angleterre, Maxime Le Forestier a deux soeurs aînées. Il étudie au lycée Condorcet, puis forme un duo avec sa soeur Catherine. Serge Reggiani interprète en 1968 une de ses compositions : Ballade pour un traître. Maxime sort son premier 45 tours en 1969 aux deux titres Cour de pierre, face de lune et La Petite Fugue. Il fait son service militaire dans les paras, ce qui lui inspirera la chanson Parachutiste. Maxime Le Forestier est un cas atypique dans le paysage de la chanson française. Catalogué hippie au début des années 70, il a marqué les mémoires avec des chansons délicates remplies d'amour, de tendresse et d'une douce nostalgie, souvenir d'une époque depuis longtemps enfuie. En 1979, il inaugure le premier d'une série d'albums de reprises de Brassens, enregistré en public. Il s'engage pour des causes caritatives : Partage, les Enfoirés, [Sol En Si]. Après quelques années de traversée du désert après les succès mitigés de ses précédents albums, il obtient un nouveau succès en 1987 avec Né Quelque part, suivi par l'album incluant ce dernier titre ainsi qu'une reprise qu'il popularise : Ambalaba. Il sort d'autres albums en 1991 (avec notamment Bille de Verre), 1996 (album Passer ma route, qui recevra la Victoire de la musique comme Meilleur album, incluant "La petite fugue", "Raymonde", "Chienne d'idée") et enfin l'Écho des étoiles en 2000 (avec "L'homme au bouquet de fleurs"). En effet, en 1988, Maxime Le Forestier sort le titre « Né quelque part » dont le refrain, chanté en zoulou, et son message de paix et de tolérance, trouve rapidement un public. « Ambalaba », « Chienne d'Idée » (chanté en duo avec Vanessa Paradis), « L'homme au bouquet de fleurs », extrait de son album sorti en 2000 « L'Echo des Etoiles », sont autant de titres nouveaux qu'il a réussi, des années après ses premiers succès à faire aimer du grand public, avec toute la sincérité et l'authenticité que l'on peut lui reconnaître. Petite infraction à la règle ? Maxime Le Forestier collabore avec Elie Chouraqui à l'écriture de la comédie musicale « Gladiateur », une nouvelle expérience qui vient encore enrichir la carrière d'un chanteur désormais classique du répertoire de la chanson française.