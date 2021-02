Biographie

Fille de Gilbert Pounia, le fondateur du groupe Ziskakan, Maya Kamaty a grandi à La Réunion au son du maloya. Ce blues de l'océan indien l'a d'abord conduite au pop rock avec des reprises de Nirvana et The Cranberries durant ses années de lycée. Partie en métropole à Montpellier (Hérault) pour ses études supérieures, Maya Kamaty prend conscience de l'importance de ses racines et donne sa propre vision du maloya. Influencée par la soul et le folk, la chanteuse commence à se produire sur scène en 2012 et reçoit en guise d'encouragement le Prix Alain Peters et le Prix des musiques de l'océan indien en 2013. Sorti en octobre 2014, l'album Santié Papang est suivi d'une tournée hexagonale de fin 2014 à début 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015