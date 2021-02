Biographie

Cheveux plaqués sur le côté, bouille ronde et grosses Wayfarer sur le nez, Mayer Hawthorne ressemble au croisement de Buddy Holly et Bertrand Burgalat lorsqu’en 2009 parait son brillant premier album A Strange Arrangement . Pourtant, dans les oreilles, ce jeune blanc-bec binoclard du Michigan chante comme Smokey Robinson sur une bande son à la Motown ! Un disque qui révéla un musicien qui n’en est alors pourtant pas à son premier fait d’arme…Le conte de fée débuta à Ann Arbor, près de Detroit, bled austère et industriel connu pour sa gloire locale : les Stooges d’Iggy Pop ! Mais qui dit Detroit dit aussi Motown, mythique label qui sert de fuel à Hawthorne. Un Hawthorne qui ado rêve surtout de hip hop. Il est alors DJ Haircut au sein de l’obscure Athletic Mic League qui, selon une vieille légende indienne, aurait ouvert pour Eminem ; à l’époque où celui-ci était en fait inconnu… En s’amusant à enregistrer seul deux titres de soul 100% vintage, sa passion pour des rossignols de génie comme Smokey Robinson, Curtis Mayfield et autres Marvin Gaye arrivent aux esgourdes du très prisé Peanut Butter Wolf, patron du tout aussi prisé label Stones Throw, essentiellement actif dans le rap underground. Le cerveau de Stones Throw signe Mayer Hawthorne sur le champ, à la seule écoute de ces deux titres.Avec A Strange Arrangement qui parait donc en septembre 2009, Mayer Hawthorne parcourt le monde. Il embraille deux ans plus tard, toujours dans cette ligne soul nostalgique avec l’album How Do You Do. En 2013, sur Where Does This Door Go, il insuffle pas mal de funk à sa soul et invite notamment Pharrell Williams pour la production et un certain Kendrick Lamar pour un featuring la chanson Crime. Lorsqu’Hawthorne refait surface en 2014, ça n’est plus sous son nom, ça n’est pas non plus en solo et ça s’appelle Tuxedo !Tuxedo, c’est un peu retour vers le futur du funk des années 80. Un trip groovy à souhait où déambulent les fantômes de Chic, Shalamar, Zapp et autres Earth Wind & Fire. Ici Mayer Hawthorne fait affaire avec le producteur Jake One (Rick Ross, Drake, Snoop Dogg). Livré sur le label Stones Throw (comme pour A Strange Arrangement), leur album éponyme est en fait né dès 2006 lorsque les deux hommes s’étaient échangés quelques mixtapes. Trois titres sont nés de cette rencontre, postés sur le net il y a quelques années. Trois titres qui sont devenus un véritable album mixé par l’un des pontes de l’ère disco, John Morales en personne, dans son studio de South Plainfield dans le New Jersey. Le résultat est une jouissive embardée de funk rétro où l’hédonisme est roi et la transe funk enflamme le dancefloor. A écouter sous la boule à facette, dans un peignoir de soie rose, une coupe de champ à la main… En 2016 pourtant, notre homme range son smok’ (le tuxedo donc) et enfile à nouveau son costume de Mayer Hawthrone, lover soul, avec un quatrième album solo intitulé Man About Town… © MZ/Qobuz