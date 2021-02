Biographie

Pionnier du black metal norvégien à partir de 1984, Mayhem a vu son existence marquée par plusieurs drames (suicide de Dead, assassinat d'Euronymous) et a sorti une référence du metal noir avec De Mysteriis Dom Sathanas en 1994. Soumis à de fréquents changements, Mayhem ne retrouve le cours d'une carrière normale qu'avec Grand Declaration of War en 2000. Chimera (2004) et Ordo ad Chaos (2007) montrent que le groupe mené par le bassiste Necrobutcher a repris sa place parmi les ténors du genre. Le groupe sort Esoteric Warfare en juin 2014.