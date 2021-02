Biographie

Américaine d'origine cubaine, Mayra Veronica entreprend en premier lieu une carrière de mannequin qui la mène aux sommets de cette profession. Elle débute en 2007 une reconversion dans la musique avec l'album de reggaeton Vengo con To'. En 2010 avec Saint Nor Sinner, Mayra Veronica se rapproche de la dance. Elle trouve la bonne carburation en 2013 avec « Mama Mia » qui mixe salsa, dance et rock 'n' roll et devient numéro un au charts dance du Billboard. « Mama Mia » est vite adopté par les clubbers français comme le nouveau son latino à la mode. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015