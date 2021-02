Biographie

Maze également connu en tant que Maze featuring Frankie Beverly et Frankie Beverly and Maze, est un groupe de funk originaire de Philadelphie (Pennsylvanie). Le groupe est en fait le projet du chanteur, producteur, multi-instrumentiste, et compositeur Frankie Beverly qui mêle à partir de 1976 le fameux Philly soul et le funk disco alors prédominant. Etabli à San Francisco (Californie) et aidé par Marvin Gaye, Maze enchaîne les tubes et les tournées avec un show dégoulinant de groove. Depuis son premier disque Maze featuring Frankie Beverly en 1977, Maze n'a connu que des disques d'or et figurer aux premières places du classement R&B du Billboard. Inspiration (1979), Joy and Pain (1980), et Silky Soul (1989) sont ses enregistrements les plus marquants. Un survol de ses quinze principaux hits est disponible depuis 2004 sur la compilation Greatest Hits. Toujours en activité, Maze se consacre principalement aux tournées, n'ayant plus enregistré depuis Back to Basics en 1993. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015