Biographie

Né Alfred McCoy Tyner à Philadelphie en 1938, le musicien américain McCoy Tyner s'impose dès le début des années 60 comme l'un des pianistes de jazz les plus influents du vingtième siècle aux côtés d'artistes comme Bill Evans ou Thelonious Monk. Véritable virtuose à l'approche unique, Tyner intègre le quatuor de John Coltrane et accompagne des figures aussi emblématiques que Donald Byrd, Lee Morgan ou Wayne Shorter, écumant les labels prestigieux (Atlantic, Impulse, Blue Note), de post-bop en jazz modal en spiritual jazz. Décédé en 2020 à l'âge de 81 ans, Tyner laisse derrière lui un héritage précieux et une discographie forte de classiques comme The Real McCoy (1967), Sahara (1972), Sama Layuca (1974) ou encore My Favorite Things (1961) et A Love Supreme (1965) aux côtés de John Coltrane. © TiVo