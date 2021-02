Biographie

Emblématique et pionnier de la scène indépendante montréalaise dans les années 1990, Me Mom and Morgentaler est un groupe de ska-rock festif, composé de huit musiciens prônant un militantisme politique très à gauche, avec un univers très théâtral. Ils ont fondé leur propre label sur lequel est sorti l’album Shiva Space Machine en 1993, puis le disque live We Are Revolting deux ans plus tard, avant de tirer leur révérence. Le groupe s’est à nouveau réuni en 1999 et en 2007 à Montréal, pour profiter d’une gloire posthume qui a nécessité la réédition de son unique album, devenu entre temps culte. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015