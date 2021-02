Biographie

Médhy Custos a beau être né à Paris un 4 juillet, il est bien antillais de par la chaleur et les vibrations qui traversent sa musique. D'abord attiré par le zouk au sein du groupe Kwebee à partir de 1997, Médhy Custos ne tarde pas à se faire reconnaitre comme interprète et compositeur. En 2004 Serial Lover dépasse en intensité bien des ouragans tropicaux, il impose le son moderne de Médhy Custos qui injecte de la moiteur dans le R&B. L'album Medhy Custos (No 10) et le simple « Elles demandent » (No 3) ravagent les tops français en 2006 et 2007, un avis de tempête est publié pour la sortie de Ouvrir Mes Ailes le 26 janvier 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015