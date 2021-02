Biographie

Rappeur français d'origine algérienne issu des quartiers du Havre, patron du label Din Records et membre du collectif La Boussole, Médine (né Médine Zaouiche en 1983) s'impose comme l'une des plumes à la fois les plus percutantes, tranchantes, pertinentes et sans concession de la foisonnante scène hexagonale. Après plusieurs featurings, le MC livre un premier opus en 2004, 11 septembre, récit du 11e jour, suivi par la compilation Table d'écoute, initiant une série de parutions chaleureusement accueillies par la critique. Porté par le succès de Prose élite (2017) et les millions de vues sur YouTube pour le titre "Grand paris", également certifié single d'or, Médine livre début 2018 un sixième opus, Storyteller, annoncé par les singles "Venom" et "Bataclan". © Olivier Duboc /TiVo