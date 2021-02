Biographie

C'est aux côtés du rappeur Rick Ross et au sein du label Maybach Music monté par ce dernier, que Meek Mill (né Robert Rihmeek Williams à Philadelphie, le 6 mai 1987) fait ses premières armes avant de voler de ses propres ailes et de monter lui-même sa propre structure, Dreamchasers Records. Celui qui a annoncé être en couple avec la rappeuse Nicki Minaj enregistre successivement trois mixtapes et les albums Dreams and Nightmares (2012) et Dreams Worth More Than Money (2015). Son parcours est toutefois ralenti par des procédures judiciaires et des peines de prison, six mois en 2014 puis de quatre mois après l'enregistrement de Wins & Losses (2017). Libéré en avril 2018, il sort l'EP Legends of Summer puis travaille à son quatrième album Championships, auquel collaborent Drake, Jay-Z, Cardi B, Ella Mai et Young Thug. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019