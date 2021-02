Biographie

Dès son départ de Metallica en 1983, le guitariste et chanteur Dave Mustaine forme le quatuor de thrash metal Megadeth. Le groupe de Mustaine se distingue de Metallica par un tempo plus enlevé, des performances instrumentales plus exigeantes et un son plus agressif. En rationalisant l'approche traditionnelle du thrash et en le rendant plus menaçant, le tout avec des textes nihilistes, Megadeth s'impose comme l'un des groupes phare du genre durant la seconde moitié des années 80, avec un pic créatif en 1986 et l'album Peace Sells...but Who's Buying. Dès le début de la décennie suivante et à la suite d'un autre classique, Rust In Peace en 1990, le groupe adoucit graduellement le ton, voyant son public s'élargir du même coup, et chacun de ses nouveaux albums entrer directement au Top 10. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo