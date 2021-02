Biographie

C'est à Houston au Texas, que Megan Pete voit le jour le 15 février 1995. Sa mère, déjà, est rappeuse sous le pseudonyme Holly-Wood et l'emmène dès son plus jeune âge à des séances d'enregistrement. À l'âge de 14 ans, Megan Pete commence à écrire ses propres textes et déclare à sa mère qu'elle veut suivre le même chemin qu'elle. Elle adopte le nom de scène Megan Thee Station, qui fait référence au surnom « Étalon » dont elle était affublée adolescente, en raison de sa grande taille (1m78) et de sa beauté. Sa première mixtape, Ritch Ratchet, sort en 2016 et accroît sa notoriété à la faveur du single « Like a Stallion ». Son EP Make It Hot poursuit sur la même lancée grâce à la chanson « Last Week in H TX », qui cumule bientôt 4 millions de vues sur YouTube. Après avoir signé avec 1501 Certified Ent. en 2018, elle publie l'EP Tina Snow, mais rejoint l'écurie 300 Entertainment, qui publie quelques mois plus tard le single « Big Ole Freak », qui permet à la jeune artiste de faire sa première apparition dans le Billboard, à la 99e place. Elle enchaîne bientôt avec l'album Fever dont le titre « Realer » fait bonne figure et place nette pour le suivant, « Cash Shit ». © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019