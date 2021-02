Biographie

Entre la passion décomplexée et les petits plaisirs coupables, Meggie Lennon effleure les contours de l’interdit comme on vous effleure du bout des doigts, donnant naissance à travers sa dream-pop aux plus belles manigances que le corps et le cœur puissent imaginer. Après la parution d’un premier EP intitulé Endless Nights and Dreamlike Mornings en 2017 (nommé au GAMIQ dans la catégorie «meilleur EP indie/rock»), l’auteure-compositrice-interprète ne tarde pas à prendre d’assaut les planches de la province, présentant ses chansons aux côtés d’artistes tels que Good Morning, The Dears, Julie Doiron, Sugar Candy Mountain et Laura Sauvage. Entourée des réalisateurs Samuel Gemme et Jules Henry, Lennon retourne alors en studio l’année suivante pour travailler à la création d’un premier mini-album intitulé Sounds From Your Lips, cocktail de make-out rock et de dream pop qui ne devrait pas manquer de vous donner quelques vagues à l’âme. Sortie prévue en 2020