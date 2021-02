Biographie

Auteure-compositrice-interprète américaine née en 1993, Meghan Trainor est révélée au grand public en 2014 via le single « All About That Bass », qui se loge au sommet des charts étasuniens et que l'on retrouve sur son troisième opus studio paru début 2015, sobrement baptisé Title et constituant son premier effort soutenu par Epic Records. © Olivier Duboc /TiVo