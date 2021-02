Biographie

MHD, contraction de Mohamed (Mohamed Sylla), est un rappeur français d'origine guinéenne et sénégalaise. Cet ancien membre du collectif parisien 19 Réseaux s'essaie très jeune au rap et en particulier au genre trap avant de démarrer en 2016 un projet en solitaire. Il réalise un premier album dont sont extraits les déclinaisons du simple « Afro Trap », un hybride de rap et de dance inspiré par les artistes du Nigeria Davido et P-Square. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2017